Wie jedes Jahr haben die südoststeirischen Service-Clubs, wie Lions oder Rotary, im Frühsommer ihre Führungsriegen neu gewählt: Beim Lions Club Bad Radkersburg-Mureck übergab Kurt Maitz das Amt an Josef Bund. Neuer Sekretär ist Kurt Hoffelner, zum ersten Vizepräsidenten wurde Hannes Schuster ernannt und Josef Düß bleibt Schatzmeister.

Bei der Präsidentenübergabe blickte der scheidende Präsident Kurt Maitz auf das vergangene Clubjahr zurück: Rund 10.000 Euro flossen in die Unterstützung von Menschen in der Region. So wurden Workshops und Projekte an Schulen in Mureck, Bad Radkersburg oder Ratschendorf gefördert.

Kontinuität und Zusammenhalt

Bei den Feldbacher Lions übernahm nach 39 Jahren erneut Claudius Handl das Präsidentenamt von Michael Sammer. Für das neue Vereinsjahr sind unter anderem ein Weihnachts- und ein Osterbasar, eine Clubreise nach Lettland und zu Fasching ein Abend mit Walter Kohlmeier geplant. „Selbstverständlich stehen aber unsere karitativen Aufgaben im Vordergrund“, so Handl. Der Präsidentenwechsel fand im Arkadenhof von Schloss Kornberg statt.

Bürgermeister Josef Ober mit dem neuen Präsidenten der Feldbacher Lions Claudius Handl und Funktionären © KLZ / Schleich-presse

Der Schichtwechsel beim Lions Club Veste Riegersburg ging beim Buschenschank Jansel in Lembach über die Bühne. Ferdinand Weiß übergab das Zepter an Matthias Stössl. Sein Motto für das neue Clubjahr: „Zusammenhalt bewegt.“ Bei der Veranstaltung bekamen die Mitglieder Josef Dietl und Werner Puffing den „Melvin Jones Award“ überreicht. Die nächste Veranstaltung des Lions Club Veste Riegersburg, die „Charity-Gala 2026“, findet am 11. September statt.

Beim Lions Club Veste Riegersburg übernahm Matthias Stössl das Präsidentenamt von Ferdinand Weiß (v.l.) © Lions Club Veste Riegersburg

Vielfalt im Fokus

Aber nicht nur bei den Lions Clubs wechselten die Service-Club-Spitzen. Auch die südoststeirischen Rotarier sind seit kurzem unter neuer Führung. Beim Rotary Club Feldbach löste Thomas Baumgartner Franz Suppan als Präsident ab. „Ich möchte eine ‚Rotarier:Innenschau‘ halten“, erklärte Baumgartner bei seiner Antrittsrede.

Den Rotary Club Feldbach sieht er als einen „spannenden Pool der Vielfalt, Ressourcen und herausragende Fähigkeiten, die es gilt, im kommenden Jahr herauszuarbeiten“. Aber auch die Baukultur will Baumgartner, im Brotberuf Architekt, thematisieren – und die Musik. Im Rahmen der Übergabe bekamen die Clubmitglieder Andreas Bardeau und Walter Huber zudem die „Paul Harris Fellow Medaille“ verliehen.

Soziales Engagement bleibt zentral

Auch bei den Rotariern in Bad Radkersburg wurde der Staffelstab an der Clubspitze weitergereicht. Im Clubjahr 2026/27 hat Reinhold Gollenz das Präsidentenamt inne. Er erbte es von Thomas Tatschl. Das soziale Engagement bleibt auch unter Gollenz‘ Führung zentrale Säule des Clubs. „Jährlich werden zwischen 35.000 und 40.000 Euro an Direkthilfe für bedürftige Menschen in der Region aufgewendet“, so Gollenz in einer Aussendung.

Thomas Tatschl übergab das Präsidentenamt an Reinhold Gollenz (v.l.) © Rotary Club Bad Radkersburg

Im August finden zwei Charity-Veranstaltungen statt: Am 12. August macht die Harley-Davidson-Charity-Tour auf dem Hauptplatz in Bad Radkersburg Station und am 28. August finden die bereits ausgebuchten 13. Rotary-Charity-Golf-Open auf der Traminer Golfanlage in Klöch statt. Der Reinerlös des Golfturniers kommt erneut der Stiftung Kindertraum zugute.