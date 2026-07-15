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Wien
Wien bringt Schuberts Geburtshaus auf Vordermann
Wenn das der alte Schubert noch erlebt hätte: Das Wiener Geburtshaus des Komponisten, seit langem im Dornröschenschlaf vor sich hin dämmernd, wird zum nahenden Schubert-Jahr 2028 gänzlich neu gestaltet und in Teilen sanft auf seinen biedermeierlichen Urzustand rückgeführt. Nicht zuletzt wird die Ausstellungsfläche zu Leben und Werk des Frühromantikers verdoppelt. Am Mittwoch wurden die Pläne für das Restaurationsprojekt erstmals enthüllt.