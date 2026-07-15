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Wien
Rechtspfleger protestieren gegen Zulagenstreichung
Die Justizgewerkschaft protestiert gegen die Zulagenstreichung bei den Diplomrechtspflegern. "Völlig unerwartet und ohne jede Vorankündigung" sei eine Neubewertung der Planstellen für die Diplomrechtspflegerinnen und -rechtspfleger verordnet worden, die zu massiven Verlusten bei den Betroffenen führen würde, heißt es in einem Offenen Brief der Gewerkschaft. Man werde "diese finanzielle Schlechterstellung unter dem Deckmantel einer Strukturreform nicht kampflos hinnehmen".