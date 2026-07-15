Die Studienplätze an der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmeduni) sind sehr begehrt: Beim Diplomstudium Veterinärmedizin – der Voraussetzung für jeden tierärztlichen Beruf – bewerben sich jährlich rund 1.800 junge Menschen für die aktuell 223 Studienplätze. Die schriftlichen Tests finden am 22. und 23. Juli 2026 am Campus der Vetmeduni in Wien-Floridsdorf statt. Prüfungsstoff sind naturwissenschaftliche Themen ab der 9. Schulstufe, der Schwerpunkt liegt auf Biologie, Chemie und Physik. Das 370 Seiten starke Skriptum, das seit März 2026 auf der Website abrufbar ist, behandelt zudem Fragen der Tierethik und des One-Health-Ansatzes, bei dem die Gesundheit von Tieren, Menschen und der Umwelt als Ganzes betrachtet werden.

Vier Plätze für Kärntner Studierende

Für die Bundesländer Burgenland, Kärnten und Salzburg sind im Studienjahr 2026/2027 bis zu insgesamt 11 Plätze für „Aufgaben im öffentlichen Interesse“ gewidmet. Auf Kärnten entfallen vier Plätze, im Studienjahr 2025/26 waren es lediglich zwei. Bei diesen Studienplätzen erhalten die Bewerberinnen und Bewerber von ihrem Bundesland Vorteile, wenn sie sich im Gegenzug dazu verpflichten, nach dem Studium für eine gewisse Zeit zum Beispiel als Amtstierärztin oder Amtstierarzt im jeweiligen Bundesland zu arbeiten. „Damit sichern wir langfristig die Versorgungssicherheit im Nutztierbereich und entlasten gleichzeitig unsere Bäuerinnen und Bauern“, so Agrarreferent Martin Gruber.

Mit den gewidmeten Studienplätzen, den Außenstellen und zahlreichen weiteren Aktivitäten im Rahmen der VetmedRegio-Initiative unterstützt die Vetmeduni Bundes- und Landespolitik sowie die Österreichische Tierärztekammer in deren Bemühungen für eine flächendeckende veterinärmedizinische Versorgung insbesondere in ländlichen Regionen. In den letzten Monaten kam es immer wieder zu Versorgungsengpässen beim Tierarzt-Notdienst.

Neben dem „Klassiker“ Veterinärmedizin gibt es an der Vetmeduni auch Aufnahmeverfahren für das Bachelorstudium Biomedizin und Biotechnologie, das Masterstudium Biomedizin sowie das Masterstudium Interdisciplinary Master Human-Animal Interactions.