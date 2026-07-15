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Brüssel
EU-Botschafter verlängern Ukrainer-Schutzstatus
Die EU-Botschafter haben am Dienstag in Brüssel beschlossen, den vorübergehenden Schutzstatus für Flüchtlinge aus der Ukraine bis zum 4. März 2028 zu verlängern. Der Rat der Mitgliedsländer muss die Entscheidung noch formell absegnen. Wehrpflichtige Männer sollen von der Verlängerung ausgenommen werden: Es wurde vereinbart, dass "vorübergehender Schutz nur denjenigen gewährt werden sollte, die ihren militärischen Verpflichtungen in der Ukraine nachkommen".