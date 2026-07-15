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Marchtrenk/Wels
U-Haft im Fall von Missbrauch mit Todesfolge verlängert
Die Untersuchungshaft für einen Mann, der im Verdacht steht, seiner Ehefrau bei sexuellen Missbrauchshandlungen tödliche Verletzungen zugefügt zu haben, ist am Mittwoch bis 17. August verlängert worden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels auf APA-Anfrage mit. Der Mann habe sich zu den Vorwürfen in der Haftverhandlung nicht geäußert. Die 40-Jährige war am 26. Juni mit stark blutenden Wunden in ihrem Wohnhaus in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) aufgefunden worden.