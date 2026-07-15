Ein 41-Jähriger hat vergangenen Sonntagabend in einer Wohnung im Tiroler Kufstein seine 38-jährige Freundin bei einer Auseinandersetzung offenbar mit einer Gabel ins Gesicht gestoßen und schwerstverletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Rumänin in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Sie lag in kritischem, aber stabilem Zustand auf der Intensivstation. Der Mann, ebenfalls ein Rumäne, wurde noch am selben Tag in der Wohnung festgenommen, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Der 41-Jährige wurde mittlerweile auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Die beiden befanden sich jedenfalls in einer Beziehung, hieß es am Mittwoch. Vor der mutmaßlichen Attacke war es zu einem verbalen Streit gekommen. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen waren im Gange.