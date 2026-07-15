Babys sind bereits vor ihrer Geburt Mikroplastik ausgesetzt – gleichzeitig besteht immer mehr Babykleidung, Spielzeug und Babyzubehör ganz oder teilweise aus Polyester, also Kunststoff. Ob Strampler, Fleecedecke, Kuscheltier oder Spielteppich: Synthetische Materialien sind längst fester Bestandteil vieler Babyprodukte. Die AK Oberösterreich gibt Tipps, wie Eltern die Belastung ihrer Kinder mit einfachen Maßnahmen reduzieren können.

Polyester ist die weltweit am häufigsten verwendete Textilfaser und findet sich in zahlreichen Babyprodukten. Durch Abrieb und Waschen werden laufend Mikrofasern freigesetzt, die sich im Hausstaub und in der Raumluft anreichern. Gerade Babys sind besonders betroffen, weil sie sich überwiegend in Bodennähe aufhalten und mehr Luft pro Kilogramm Körpergewicht einatmen als Erwachsene. Sie weisen somit im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht eine deutlich höhere Belastung auf als Erwachsene.

Belastung mit Mikroplastik bereits im Mutterleib

Internationale Studien haben Mikroplastik bereits in der menschlichen Plazenta, im ersten Stuhl von Neugeborenen sowie in Muttermilch nachgewiesen. Die Forschung zeigt außerdem, dass Babys Mikroplastik nicht nur über Nahrung bzw. Kunststoff-Babyflaschen aufnehmen, sondern auch über Polyestertextilien, die Atemluft und den Hausstaub.

Zwar sind viele gesundheitliche Langzeitfolgen beim Menschen noch Gegenstand der Forschung. Labor- und Tierstudien zeigen jedoch Hinweise auf Entzündungsreaktionen, hormonelle Störungen und mögliche Auswirkungen auf Darm, Atemwege und Immunsystem. Aus Sicht der AK spricht deshalb das Vorsorgeprinzip dafür, vermeidbare Belastungen möglichst zu reduzieren.

Wie Eltern Mikroplastik reduzieren

AK-Tipps: Was Eltern tun könnenMikroplastik lässt sich zwar nicht vollständig vermeiden, Eltern können die Belastung ihrer Kinder jedoch durch bewusste Kaufentscheidungen deutlich reduzieren. Denn Polyester ist eine der größten vermeidbaren Mikroplastikquellen im Alltag von Babys.

Babykleidung aus Naturfasern wie Bio-Baumwolle, Lyocell oder Merinowolle bevorzugen.

Glasflaschen statt Kunststoffflaschen verwenden oder heißes Wasser nicht direkt in Plastikflaschen füllen.

Polyester-Kuscheltiere und Fleecedecken möglichst durch Produkte aus Naturmaterialien ersetzen.

Regelmäßig feucht wischen und gut lüften, um Mikrofasern im Hausstaub zu reduzieren.

Beim Waschen von Polyestertextilien Mikrofaser-Waschbeutel verwenden und möglichst niedrige Waschtemperaturen wählen.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich sieht Politik und Hersteller in der Verantwortung: Sie fordert strengere Grenzwerte für hormonell wirksame Chemikalien in Babyprodukten, eine verpflichtende Kennzeichnung synthetischer Fasern in Kindertextilien sowie einen schrittweisen Ausstieg aus Polyester als Hauptmaterial für Baby- und Kinderprodukte.

Wasser aus der Leitung, Teebeutel meiden

Generell kann jede und jeder viel dafür tun, die Aufnahme von Nano- und Mikroplastik zu verringern, betonen Forscher im Fachmagazin „Brain Medicine“. Decke ein Mensch seinen Wasserbedarf zum Beispiel nur aus Plastikflaschen, könne er mehr als 20 Mal so viele Teilchen aufnehmen wie einer, der nur Leitungswasser nutze. Auch Wasser aus Glasflaschen enthält mehr Plastikteilchen als Leitungswasser: Das könne unter anderem durch Abfüllprozesse verursacht sein.

Eine weitere Quelle für Mikro- und Nanoplastik seien Plastik-Teebeutel. Das Ziehenlassen eines Kunststoffteebeutels bei 95 Grad könne erhebliche Mengen davon freisetzen. Besser sei es daher, solche Teebeutel zu meiden. Zudem könne der Verzicht auf Plastikbehälter für Nahrungsmittel effektiv sein. „Das Erhitzen von Speisen in Plastikbehältern – insbesondere in der Mikrowelle – kann große Mengen an Mikro- und Nanoplastik freisetzen“, warnt Wissenschaftler Brandon Luu von der Universität Toronto. Auch Speisen in Konservendosen können Substanzen enthalten, die aus Kunststoffen stammen, zum Beispiel Bisphenol-A (BPA). In einer Studie erhielten Probanden fünf Tage hintereinander Dosensuppen, woraufhin ihre BPA-Werte im Urin um ein Vielfaches stiegen.