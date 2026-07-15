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St. Pölten/Wien
Bundesverwaltungsgericht erlaubt Bau von "Spange Wörth"
Die "Spange Wörth", die laut Plan die projektierte Traisental-Schnellstraße (S34) mit einem Betriebsgebiet im Süden St. Pöltens verbinden soll, darf aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) gebaut werden. Geschehen kann dies unter zusätzlichen Auflagen, wurde am Mittwoch in einer Aussendung betont. Eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof wurde indes zugelassen.