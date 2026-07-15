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Moskau/Kiew (Kyjiw)
Ukrainische Drohnenangriffe zeigen Wirkung
Die Ukraine setzt die russische Ölwirtschaft zunehmend unter Druck. Allein heuer haben ukrainische Drohnen zumindest 65 Angriffe auf Raffinerien in Russland geflogen, wie am Mittwoch veröffentlichte Daten der Konfliktbeobachtungs-Organisation ACLED zeigen. Laut Vasily Astrov vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche ist die Produktionskapazität um bis zu 40 Prozent eingebrochen. Die Folge: Ein massiver Treibstoffmangel in fast allen russischen Regionen.