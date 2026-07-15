Kinospaß für die ganze Familie

Seien Sie dabei, wenn die mutigen Helfer auf vier Pfoten ihr größtes Abenteuer auf der großen Leinwand des Cineplexx-Kinos erleben. Denn wir verlosen 33 Familientickets für den Film „PAW Patrol: Der Dino Film“ anlässlich des 33-Jahre-Cineplexx-Jubiläumsevent von PAW Patrol.

Nachdem ihr Schiff in einen mysteriösen Sturm gerät, landen die PAW-Patrol-Welpen auf einer unbekannten tropischen Insel, auf der Dinos leben. Dort treffen sie auf Rex, einen Welpen, der vor Jahren auf der Insel gestrandet ist und sich seitdem zu einem Dinoexperten entwickelt hat. Als Bürgermeister Besserwisser, Erzrivale der PAW Patrol, rücksichtslos mit dem Abbau der natürlichen Ressourcen der Insel beginnt, löst er damit unbeabsichtigt den Ausbruch eines großen Vulkans aus. Die PAW-Patrol-Welpen werden in eine Reihe von spannenden, riesigen Dinosaurier-Rettungsaktionen verwicketl, größer als alles, was sie je zuvor erlebt haben, während sie Besserwisser aufhalten müssen, um die Insel zu schützen.

Mehr Informationen unter www.cineplexx.at