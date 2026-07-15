Die Behörde untersuche, ob die Fast-Food-Kette Taco Bell eine Rolle bei dem Ausbruch spielen könnte, berichtete die US-Zeitung "Washington Post". Taco Bell hatte bereits vergangene Woche an einigen Standorten unter anderem Salat aus dem Sortiment genommen.

Als Zentrum des Ausbruchs gilt der US-Bundesstaat Michigan, wo mehr als 3.300 bestätigte und mögliche Fälle gemeldet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte mit dem Parasiten verseuchter Salat die Quelle des Ausbruchs sein, gab die dortige Gesundheitsbehörde bekannt.

Der Parasit wird nach Angaben der CDC in der Regel nicht von Mensch zu Mensch übertragen, sondern über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser. Er befällt den Dünndarm und verursacht wässrigen Durchfall mit häufigem, teils explosionsartigem Stuhlgang. Cyclosporiasis-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf.