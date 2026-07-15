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San Francisco
Ein Toter bei Kentern von Boot nahe Alcatraz
Beim Kentern eines Boots nahe der früheren Gefängnisinsel Alcatraz in der Bucht der US-Westküstenmetropole San Francisco ist nach Angaben der Behörden mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen würden vermisst, sagte Feuerwehrchef Dean Crispen in einem kurzen Video, das die Stadtverwaltung am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst Instagram veröffentlichte. Feuerwehr und Polizei suchten mit Hubschraubern, Flugzeugen und Rettungsbooten nach den Vermissten.