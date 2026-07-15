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Klagenfurt
Umgestürzte Bäume und schwerer Verkehrsunfall in Kärnten
Unwetter haben am Dienstagnachmittag und -abend für 76 Feuerwehreinsätze in Kärnten gesorgt. Wie es in der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) auf APA-Anfrage hieß, hatte man es vor allem mit umgestürzten Bäumen und kleineren Überschwemmungen zu tun. Betroffen war das ganze Bundesland, die südlichen Landesteile etwas stärker. Bei Villach gab es einen schweren Verkehrsunfall, am Weissensee geriet eine Familie durch das Gewitter in Bergnot.