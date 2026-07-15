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Wien
Bewerberfeld für ORF-Direktionen steht, bleibt aber geheim
In der Nacht auf Mittwoch ist die letzte Möglichkeit verstrichen, sich für einen der 13 ausgeschriebenen ORF-Direktorenposten zu bewerben. Wie viele Personen Bewerbungen für die öffentlich-rechtlichen Topjobs abgegeben haben, bleibt im Dunkeln. Der künftige ORF-Generaldirektor Clemens Pig setzt auf Vertraulichkeit und gibt weder Anzahl noch Namen von Interessenten bekannt. In einer Aussendung ist von einem breiten Spektrum an internen und externen Persönlichkeiten die Rede.