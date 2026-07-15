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Tokio
Bär dringt in Japan in Küche ein
Ungebetener Gast in der Küche: Eine Familie in Nordjapan hat die Polizei gerufen, nachdem ein Bär den Kühlschrank geöffnet hatte und dann den Inhalt verstreute. Fußspuren deuteten darauf hin, dass das Tier anschließend "durch eine Hintertür neben der Küche wieder hinausgelangt ist", wie ein Beamter am Mittwoch sagte. Anschließend habe das Tier vor dem Haus in einer Tonne mit Lebensmittelabfällen nach Nahrung gesucht.