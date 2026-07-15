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Wien
Mann nach Badeunfall in Wien im Spital verstorben
Ein 49-Jähriger ist nach einem Badeunfall am Samstag im Gänsehäufel an der Alten Donau in Wien-Donaustadt im Spital verstorben. Eine Sprecherin des Krankenhauses bestätigte entsprechende Medienberichte der APA. Der Mann war beim Schwimmen plötzlich untergegangen. Feuerwehrtaucher konnten ihn rasch bergen. Einsatzkräfte reanimierten den 49-Jährigen und brachten ihn in ein Spital. Sein Zustand wurde zunächst als stabil bewertet, dennoch verstarb der Mann.