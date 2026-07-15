Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnte sie aber bei bis zu 50.000 liegen. Die beiden Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten Venezuela am 24. Juni im Abstand von nur 39 Sekunden erschüttert. 800 Gebäude wurden beschädigt, 190 von ihnen stürzten ein. Am schwersten betroffen war der nördlich der Hauptstadt Caracas gelegene Bundesstaat La Guaira mit der gleichnamigen Hafenstadt. Nach Regierungsangaben leben dort nun mehr als 21.000 Menschen in behelfsmäßigen Lagern.