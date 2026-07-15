Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch auf der B 69 im Ortsgebiet von Lichendorf (Bezirk Leibnitz).

Gegen 0.42 Uhr kam ein Pkw-Lenker aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, riss eine Straßenlaterne nieder, durchquerte den Hof eines Einfamilienhauses und krachte anschließend gegen ein parkendes Auto.

Lenker verletzt

Die Feuerwehren Lichendorf und Weitersfeld waren mit 32 Einsatzkräften vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle ab und bauten einen Brandschutz auf. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus.

Das Unfallfahrzeug wurde anschließend von einem privaten Abschleppunternehmen geborgen. Im Einsatz standen auch das Rote Kreuz und die Polizei.