Am Dienstagabend wurde ein 43-jähriger Mann, der mit seinem Kajütboot an einem Angelplatz an der Drau bei Dullach vor Anker lag, einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden mehrere Verwaltungsübertretungen festgestellt. Zudem fanden die Beamten beim 43-Jährigen sowie seiner 42-jährigen Begleiterin mehrere Suchtmittel und Suchtgiftutensilien auf. Beide werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sowie der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Erst im Juni wurden im Zuge von Schifffahrts- und Naturschutzkontrollen am Völkermarkter Stausee ein 43-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau auf einem geankerten Kajütboot im Bezirk Völkermarkt kontrolliert. Bei beiden Personen wurden damals eindeutige Symptome festgestellt, die auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel hindeuteten, informiert die Polizei. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau auf dem Boot konnten mehrere Suchtmittel, darunter Cannabis, eine aufgezogene Spritze mit einer klaren Flüssigkeit sowie weiße kristalline Substanzen, aufgefunden und sichergestellt werden.