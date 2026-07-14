Wer den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Bei dem im US-Bundesstaat South Dakota ausgegrabenen Skelett mit dem Spitznamen "Gus" handle es sich um eines der größten und vollständigsten Skelette dieser Art, die je gefunden worden seien, hieß es. Zuvor hatte das Skelett eines Stegosaurus, das 2024 in New York bei einer Auktion fast 45 Millionen Dollar eingebracht hatte, den Rekord für die teuersten je versteigerten Dinosaurier-Knochen gehalten.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurier-Skelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten jedoch kritisch.