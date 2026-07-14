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Wien
Cyber-Angriff: Außenamt bestellt Russlands Botschafter ein
Das Außenministerium hat am Dienstag den russischen Botschafter in Wien einbestellt. Anlass sei die jüngste Erklärung aller 27 EU-Staaten zu russischen Cyberangriffen, in der erstmals offiziell bestätigt wird, dass die russische Hackergruppe Turla hinter dem Cyberangriff auf das österreichische Außenministerium um den Jahreswechsel 2019/2020 stecke, bestätigte das Außenamt der APA einen Bericht der "Presse". Interne Informationen mit Russland-Bezug seien abgesaugt worden.