Nachhaltigkeit und soziales Engagement standen an der Fachschule Naas im Zentrum eines Projekts. Die Schülerinnen und Schüler fertigten aus ausgedienten Jeans praktische und trendige Gartenschürzen an und gaben den Kleidungsstücken ein zweites Leben.

Aus alten Jeans wurden praktische Gartenschürzen hergestellt © KK

Die selbst genähten Schürzen wurden beim ersten Naaser Pflanzerlmarkt, der zusammen mit den Bäuerinnen aus der Gemeinde veranstaltet wurde, gegen eine freiwillige Spende angeboten. Der Erlös der Spendenaktion wurde im Rahmen des ersten Rollmobil-Tages im Volkshilfe Seniorenzentrum Weiz übergeben. Die Spende kommt den Bewohnerinnen und Bewohnern zugute. Das Projekt zeigte, wie Kreativität, Nachhaltigkeit und soziales Engagement miteinander verbunden werden können.