Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Wildermieming
Großeinsatz wegen Waldbrandes in Tirol
Vermutlich ein Blitzschlag hat Dienstagmittag oberhalb von Wildermieming in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) einen Waldbrand ausgelöst. Eine dichte Rauchsäule breitete sich im Bereich des sogenannten "Grießlehn" aus. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurden mehrere Hubschrauber angefordert. Insgesamt waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz, berichtete die Polizei der APA. Das genaue Ausmaß des Brandes war vorerst unklar, die genaue Brandursache in Abklärung.