Teatro d‘Opera Italiana – Sommernacht der italienischen Klassiker

Das Orchestra del Teatro d’Opera Italiana präsentiert die schönsten Arien, Duette und Chöre der italienischen Oper sowie beliebte neapolitanische Canzoni und Evergreens.

Freuen Sie sich auf weltberühmte Stücke wie „Nessun dorma“, „La donna è mobile“, „Brindisi“, „’O sole mio“, „Santa Lucia“, „Funiculì, Funiculà“, „Caruso“, „Marina“, „L‘ Italianoo“. Internationale Solisten aus renommierten Opernhäusern und der Dirigent und Geigensolist Bogdan Costache machen diesen Abend zu einem besonderen Konzerterlebnis voller Belcanto, Emotion und italienischem Flair.

Wenn Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten, können Sie hier Karten kaufen.