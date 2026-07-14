„Für die andere Partei war es dann oft doch nur Freundschaft“, resümiert Daniel vergangene Beziehungen. „Bei mir wirkt es sich so aus, dass ich lustlos bin. Ich habe dann nicht wirklich Hunger.“ Zur Ablenkung trifft sich der 33-Jährige dann mit Freunden, erzählt er. Daniel hatte bereits mehrere Partnerinnen, das hat aber nie lang gehalten. „Da lob ich mir meinen Bruder“, lacht er, „bei dem hat das alles so schnell und so gut funktioniert.“

Als „Liebesgschichten und Heiratssachen“ 1998 zum ersten Mal über die Bildschirme flimmerte, war Daniel circa vier Jahre alt. Mit 33 gehört er heute zu den jüngeren Teilnehmern. Diesen Sommer geht das Kultformat bereits in die 30. Runde. Ursprünglich von Elisabeth T. Spira ins Leben gerufen, wird das Format jetzt von Nina Horowitz fortgesetzt. Mehr als 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Montag ein.

Daniels große Leidenschaft gilt der Musik. „Ich spiele einen Haufen Instrumente“, erzählt Daniel. Und auch an Mut mangelt es dem jungen Steirer augenscheinlich nicht. Nicht ohne ein gewisses Sendungsbewusstsein performt er verträumt mit seiner Akustikgitarre am Bett sitzend eine Lagerfeuer-Version von „You say nothing at all“ für die ORF-Kamera.

Die Eltern als großes Vorbild

Daniel will eine Familie gründen. Auf einer Skala von eins bis zehn liege sein Kinderwunsch zwischen acht und neun, meint er. Dafür braucht er aber noch die richtige Partnerin. Bei seinen Ansprüchen gibt sich Daniel bescheiden. Vor allem das Lächeln sei ihm wichtig.

„Die Geschmäcker gehen dann doch ein bisschen auseinander“, kommentiert er mit einem Schmunzeln auf die Frage, wieso die zahlreichen Kuppelversuche seiner Mutter bisher scheiterten. „Die Mama tät mich gleich am Marktplatz versteigern“, meint Daniel. Trotzdem sind die Eltern seine großen Vorbilder in Sachen Beziehung. Die sind immerhin bereits mehr als 25 Jahre lang verheiratet.