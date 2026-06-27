Durch die Fußball-WM gingen einige TV-Reihen heuer schon früher in die Sommerpause – wie der „Tatort“, von dem seit 10. Mai keine neue Fälle laufen. Normalerweise werden bis Ende Juni neue Folgen gezeigt. Die ARD, von der der ORF abhängig ist, bezeichnet die lange Pause als „eine einmalige Ausnahme aus planerischen Gründen“, die „keine generelle Reduzierung“ bedeutet, man passt sich damit „aber auch den veränderten Sehgewohnheiten im Sommer an.“ Erst ab 13. September werden neue Verbrechen aufgeklärt – inklusive des Abschieds von Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer. Mit 19 Wochen handelt es sich jedenfalls um die bisher längste „Tatort“-Sommerpause.

Erst Mitte September kehren auch Unterhaltungssendungen wie „Die Millionenshow“, „Willkommen Österreich“ und „Was gibt es Neues?“ zurück. Die Spiel- und Rateshow mit Oliver Baier wird übrigens leicht reformiert. Mit den Talk-Formaten geht der ORF ganz unterschiedlich um: „Hinter den Schlagzeilen“ mit Patrick Budgen, neu im Jänner eingeführt, pausiert schon seit 12. Juni und kommt am 7. September zurück. Auf die „tagungsfreie Zeit“ im Parlament bezieht man sich bei der „Pressestunde“ und bei „Hohes Haus“ (jeweils ohne Ausgaben von 12. Juli bis 13. September), bei „ZiB Talk“ (30. Juni bis 8. September) und bei „Das Gespräch“ mit Susanne Schnabl (letzte Ausgabe morgen, zurück am 12. September).

Neue „Tatort“-Fälle inklusive des letzten Einsatzes von Neuhauser & Krassnitzer gibt es erst ab 13. September © Hubert Mican

Nur fünf Wochen zeichnet Barbara Stöckl keine neuen Gesprächsrunden auf (23. Juli bis 3. September). „Report“ mit Yilmaz Gülüm nimmt den Schulschluss als Pausenstopp (7. Juli bis 1. September), „Thema“ mit Christoph Feuerstein pausiert erst ab 3. August (bis 14. September). Der „Bürgeranwalt“ ruht neun Wochen. Keine Sommerpausen sind für „Weltjournal“, „Am Schauplatz“ und „Eco“ geplant.

Infotainment-Talk „Hinter den Schlagzeilen“ mit Patrick Budgen und Mariella Gittler legt längere Pause ein © Ramstorfer

Traditionell in der Ferienzeit kommen dafür die „Liebesg‘schichten & Heiratssachen“ (30. Staffel ab 13. Juli) und die „Sommergespräche“ (ab 10. August) auf den Bildschirm, der ORF verweist auch an die Fülle an Kulturübertragungen („Sommerbühne“-Reihe aus den Bundesländern von 4. Juli bis 29. August) und Höhepunkte wie „Carmen“ von den Salzburger Festspielen mit Star-Sopranistin Asmik Grigorian (live-zeitversetzt am 8. Augsut) und „La Traviata“ von der Seebühne Bregenz (live am 24. Juli). Live-zeitversetzt aus dem Steinbruch St. Margarethen kommt am 15. Juli die „Tosca“. Mit „Wunderwelt der Alpen“ habe man zudem eine „Universum“-Sommerreihe programmiert (14. Juli bis 25. August), so der ORF.

ORF-„Report“ mit Yilmaz Gülüm: Pause von 7. Juli bis 1. September © Klaus Titzer

Live-Übertragungen von Klassik-Höhepunkten im Sommer wie „La traviata“ aus Bregenz © Kristina Becker