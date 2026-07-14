Einer in vier Bundesländern aktiven dreiköpfigen ungarischen Einbrecherbande konnten Kriminalisten aus Niederösterreich das Handwerk legen – und das unter kräftiger Mithilfe der Polizei in Fürstenfeld.

Denn bereits im Mai des Vorjahres waren ein 24-jähriger Ungar und seine 27-jährige Begleiterin kurz nach dem Einbruch in einen Staubsauger- und Autowaschautomaten in Fürstenfeld von den örtlichen Streifen gestellt und festgenommen worden. Wie sich herausstellte, war das Landeskriminalamt Niederösterreich den Tätern nach einer Serie ähnlicher Delikte bereits auf der Spur gewesen. Zur Bande gehörte auch ein 39-jähriger Ungar, der bis vor kurzem noch flüchtig war. Insgesamt 42 Einbruchsdiebstähle in Niederösterreich, Wien, dem Burgenland und der Steiermark mit einem Gesamtschaden von 175.000 Euro sollen auf das Konto des Trios gehen – wobei der entstandene Sachschaden die Beute bei Weitem übersteigt. In der Steiermark schlug die Bande elfmal zu, davon je viermal im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und in Graz.

Paar wurde bereits verurteilt

In diesen Tagen wurde auch der Dritte im Bunde aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Ungarn festgenommen und nun nach Österreich ausgeliefert. Er zeigte sich gegenüber den Ermittlern großteils geständig. Der Mann und die Frau wurden bereits im September rechtskräftig verurteilt, so die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung.