Im bfi Steiermark Bildungszentrum Köflach bekamen vor kurzem 20 Werkmeister und -meisterinnen der Fachrichtungen Maschinenbau-Betriebstechnik sowie Elektrotechnik ihre Werkmeisterbriefe überreicht. Vorangegangen war dem eine vier Semester dauernde berufsbegleitende Ausbildung. Schuldirektor Thomas Theissl, Lehrkräfte und Bildungszentrumsleiterin Angela Süß gratulierten.

Die Ausbildung richtet sich an Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem passenden Bereich. Mindestens zwei Jahre einschlägige Berufspraxis sind von Vorteil. „Werkmeister und -meisterinnen zählen zu den gefragtesten Mitarbeitern eines Betriebes“, erklärt das bfi, „und die Werkmeisterschule ist eine gute Grundlage für eine Anstellung als mittlere technische Führungskraft in der Wirtschaft, der Industrie und im Gewerbe.“ Die Ausbildung kostet rund 5580 Euro, gezahlt werden kann sie auch in Raten. Am Mittwoch, 22. Juli, hält das bfi Steiermark im Bildungszentrum Köflach um 17 Uhr eine Informationsveranstaltung zu der Ausbildung ab.