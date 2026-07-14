Der Juwelier ließ das Teststück zunächst auf seine Echtheit prüfen und händigte dann den Männern mehrere tausend Euro aus. Als das Duo verschwunden war, bemerkte der Geschäftsinhaber den Betrug.

Am Dienstag veröffentlichte die Polizei Lichtbilder der beiden Tatverdächtigen, die gesichert werden konnten. Bei den Männern handelt es sich vermutlich um rumänische Staatsangehörige im Alter von 40 bis 55 Jahren. Die Wiener Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise, auch vertraulich, an das Landeskriminalamt Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25800 oder 01-31310-25511.

(S E R V I C E - Fahndung der Wiener Polizei unter https://go.apa.at/2aP8VBwV)