Die einschreitenden Beamten nahmen den Syrer in der Wohnung fest. Gegen ihn wurden zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Polizei geht davon aus, dass der 42-Jährige seit längerer Zeit seine Kinder körperlich misshandelt. Dabei habe er den beiden auch mit dem Umbringen gedroht. Die Mutter des Brüderpaars dürfte die Übergriffe geduldet haben, sie konnte laut Exekutive kaum Deutsch.

Der Zwölfjährige erlitt zahlreiche Hämatome und Einblutungen am gesamten Körper. Die Polizei ermittelt u.a. wegen fortgesetzter Gewaltausübung und Körperverletzungen.