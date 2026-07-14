Mette-Marit nach Lungentransplantation wieder zu Hause

Gute Nachrichten für das norwegische Königshaus - Kronprinzessin Mette-Marit konnte nach ihrer Lungentransplantation das Krankenhaus verlassen. Der Gesundheitszustand der 52-Jährigen sei den Umständen entsprechend gut, teilte das Königshaus am Dienstag mit - rund vier Wochen nach der Operation.