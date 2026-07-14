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Wien
Grüne mit Petition für Fünf-Punkte-Plan zum Hitzeschutz
Die Grünen haben am Dienstag ihre Kampagne "Hochgradig ungerecht" präsentiert und eine Petition für einen Fünf-Punkte-Plan zum Hitzeschutz gestartet. Klubobfrau Leonore Gewessler warf auf dem versiegelten Gelände in St. Marx in Wien der Bundesregierung vor, angesichts der Hitzewellen keine ausreichenden Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung zu setzen. Statt zu handeln, sei die Koalition "in die Sommerfrische gefahren, ohne einen einzigen Plan für akuten Hitzeschutz im Gepäck."