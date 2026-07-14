Was sonst in Wien aufgetischt wird, kommt im August neu interpretiert im Südburgenland auf den Teller: In der Pop-up-Sommerküche am Gut Minihof im Bezirk Jennersdorf machen das Restaurant Kelsen im Parlament und die Wiener Labstelle gemeinsame Sache.

Ab 6. August laden Thomas Hahn und Gerald Röhrling an sechs Abenden und zwei Sonntagen zu einem Pop-up zwischen Garten, Feuer und langer Tafel mit Platz für 24 Gäste. Unter dem Namen „Sommerküche Gut Minihof“ treffen die besondere Atmosphäre des historischen Anwesens im Südburgenland, die Kulinarik des Restaurant Kelsen im Parlament und das Wein-Wissen der Wiener Labstelle aufeinander.

Keine neue Idee

Gut Minihof befindet sich seit zehn Jahren im Besitz von Thomas Hahn und Gerald Röhrling. Bereits 2020 veranstalteten die beiden einen temporären Heurigen. Sechs Jahre später folgt nun die zweite, kulinarisch weiterentwickelte Runde – geprägt von mediterraner Küche, regionalen Produkten und der besonderen Atmosphäre des Guts. Nähere Infos unter gutminihof.at