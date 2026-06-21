Es gibt Veranstaltungen, die werden organisiert, weil sie Geld bringen. Andere, weil sie Image bringen. Und dann gibt es „Das Fest“ der Geschwister Rauch in Trautmannsdorf. Das wird organisiert, obwohl jeder vernünftige Mensch wahrscheinlich dagegen wäre.„Warum tun wir uns das eigentlich an?“, fragte Sonja Rauch ihren Bruder Richard erst vor wenigen Tagen. Eine berechtigte Frage. Schließlich führen die beiden mit den Geschwistern Rauch längst eine der wichtigsten Kulinarikadressen des Landes. Richard kocht auf höchstem Niveau, Sonja hält als Gastgeberin und Sommelière die Fäden zusammen. Eigentlich hätten beide genug zu tun.

Einer von 20 Spitzenköchen: Hans-Peter jun. vom Gasthaus Haberl & Fink‘s. © Hoffelner

Die Antwort fiel überraschend einfach aus. „Es ist wie ein Klassentreffen“, sagt Sonja Rauch. Und tatsächlich trifft diese Beschreibung den Kern erstaunlich gut. Denn wenn die Geschwister Rauch zum Fest laden, dann kommen nicht nur Gäste. Dann kommen Freunde, Wegbegleiter, Winzer, Produzenten und Spitzenköche aus ganz Österreich und darüber hinaus. Rund 20 Köchinnen und Köche sowie ebenso viele Winzerinnen und Winzer sorgen heuer für kulinarische Höhepunkte. Nicht zuletzt deshalb, damit Richard Rauch ausnahmsweise einmal nicht selbst kochen muss. Und Sonja nicht jede Flasche persönlich ausschenken muss.

Ein geniales Geschäftsmodell: Die besten Leute des Landes einladen und sie die Arbeit machen lassen. Dass das funktioniert, hat viel mit einem Netzwerk zu tun, das über Jahrzehnte gewachsen ist. „Es gibt immer irgendeinen Berührungspunkt“, sagt Rauch. Ein gemeinsames Projekt, eine Veranstaltung, eine Reise oder schlicht gegenseitige Wertschätzung.

Schnekte gemeinsam mit weiteren Spitzenwinzern an jeder Kulinarikstation auch herrliche Tropfen ein: Winzer Simon Engel. © Hoffelner

In einer Branche, die oft von Konkurrenz erzählt, wird in Trautmannsdorf einmal im Jahr das Gegenteil sichtbar: Zusammenhalt .Oder wie man in der Steiermark sagen würde: Man kennt sich. Und man mag sich. Besonders bemerkenswert ist dabei die Lockerheit, mit der die Geschwister Rauch das Spektakel betrachten. Während Besucher zwischen Spitzenweinen, kreativen Gerichten und musikalischer Begleitung flanieren, wartet Sonja Rauch vor allem auf einen Moment.

Auch die Social-Media Stars Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Nino Sifkovits oder auch „Motion Cooking“ Gerhard Dragschitz waren angereist. © Hoffelner

„Wenn alle akkreditiert sind, sind die Würfel gefallen.“ Das klingt ein wenig nach Eventmanagement und ein wenig nach Gebet. Danach entscheidet ohnehin nur noch eine höhere Instanz: das Wetter. Auch heuer zeigte sich der steirische Himmel gnädig. „Wir haben wieder das Glück der Fleißigen“, sagt Rauch. Der eigentliche Höhepunkt kommt aber erst, wenn die letzten Gäste gegangen sind. Wenn die Köche ihre Messer weggelegt haben, die Winzer ihre Gläser und die Gastgeber endlich durchatmen können.

„Eräpfelschaum mit geröstetem Lauch“ von Sternekoch Patrick Faist. Nur eines von unzähligen grandiosen Gerichten. © Hoffelner

Dann sitzen alle gemeinsam zusammen. Dann gibt es Bratwürstel. Und wahrscheinlich das eine oder andere Achterl. Vielleicht ist genau das das Geheimnis dieses Festes. Es geht nicht um Sterne, Hauben oder Bewertungen. Nicht um Rankings und Auszeichnungen. Sondern um Menschen, die den Großteil ihres Lebens damit verbringen, anderen schöne Stunden zu bereiten – und sich an diesem Tag selbst eine gönnen.

Das erklärt auch, warum „Das Fest“ nicht jedes Jahr stattfindet. Die Geschwister Rauch haben sich bewusst gegen die Inflation des Erfolgs entschieden. Nach 2026 wird wieder pausiert. Was die Nachfrage allerdings eher steigern dürfte. Wer dabei war, versteht warum. Und wer nicht dabei war, wird spätestens jetzt hoffen, dass das nächste Klassentreffen nicht allzu lange auf sich warten lässt.