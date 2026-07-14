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Klagenfurt
Große Katastrophenschutzübung im Herbst in Kärnten geplant
In Kärnten wird heuer von 13. bis 15. November eine großangelegte Katastrophenschutzübung über die Bühne gehen. Übungsannahme ist ein verheerendes Erdbeben, rund 2.500 Beteiligte aller Einsatzorganisationen und Behörden sollen in dem fiktiven Szenario gefordert werden. "Combined Success", also "gemeinsamer Erfolg", werde die größte Katastrophenschutzübung genannt, die es in Kärnten jemals gegeben hat, sagte Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) am Dienstag vor Journalisten.