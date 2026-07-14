Der vergangene Sonntag war ein Fest der vielen Anlässe für den Rotary Club Fürstenfeld und dessen Vizepräsidenten Roman Eder. Als Geschäftsführer von Transporte Eder feierte dieser nicht nur das 60-jährige Bestehen seines Familienunternehmens, sondern auch seinen eigenen 60. Geburtstag mit einem zweitägigen Festakt auf Schloss Kapfenstein.

Bei der Veranstaltung wurde Roman Eder auch der Berufstitel „Kommerzialrat“ von der Wirtschaftskammer Österreich verliehen. Damit würdigte man dessen „jahrzehntelanges unternehmerisches Engagement und seinen Einsatz für die Transportwirtschaft“. Gleichzeitig nutzte Eder die Veranstaltung, um seinem Sohn Lukas Eder die Verantwortung für das Familienunternehmen zu übergeben.