Im Museum Murtal wurde die 10.000. Besucherin begrüßt. Das Ehepaar Moser aus Mödling erkundete einige der „Kleinen Historischen Städte“ in Österreich, darunter auch Judenburg. Als Geschenk gab es für die Jubiläumsgäste die Publikationen des Arbeitskreises Falkenberg sowie Präsente aus dem Museumsshop.

Das Museum Murtal wurde im November 2019 eröffnet, auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler werden gerne begrüßt. Geboten werden eine Dauerausstellung sowie die interaktive archäologische Kinderausstellung „ZeitGeSchichten“.