Gemeinsam anstoßen!

Bald ist wieder Villacher Kirchtag! Und was wäre Österreichs größtes Brauchtumsfest ohne eine stimmungsvolle Feier mit Familie, Freunden oder der lieben Nachbarschaft? Damit Ihre Kirchtagsparty bestens versorgt ist, verlosen wir fünf Getränkepakete für unbeschwerten Genuss und beste Stimmung. Jedes Paket enthält: