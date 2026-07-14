Da es sich um ein mehrstöckiges Haus handelte, rief die Feuerwehr Alarmstufe zwei aus, hieß es in einer Aussendung. Im Innenhof kam es anfangs zu starker Rauchentwicklung, wodurch auch in Nachbarhäusern mehrere Brandmelder ausgelöst wurden. Das Feuer in der Wohnung konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ermittlungen zur Brandursache liefen noch.

Zu einem weiteren Brand kam es am Montag gegen 22.00 Uhr in der Franz-Mika-Gasse in Wien-Favoriten. Der Wohnungsinhaber habe erst selbst Löschversuche unternommen, musste dann jedoch die Wohnung verlassen. Da sich das Feuer rasch ausbreitete, habe er seine Katzen zurücklassen müssen, so ein Sprecher der Feuerwehr zur APA. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen und die Katzen wohlbehalten ihrem Besitzer übergeben. Verletzt wurde bei dem Zimmerbrand niemand.