Wer in Österreich den Beruf der Försterin oder des Försters ergreifen will, findet sich sehr wahrscheinlich in Bruck wieder. Seit 125 Jahren werden dort an der Forstschule junge Menschen aus dem ganzen Land für die Arbeit mit und rund um den Wald ausgebildet.

Um eine gute Ausbildung anzubieten und dem Unterricht den nötigen Platz zur Verfügung zu stellen, wurde jüngst eine neue Maschinenhalle der HBLA auf der Fleischhackeralm eröffnet. Diese soll Platz für Unterrichtseinheiten, Exkursionen und Waldpädagogik bieten, auch die Forstwettkämpferinnen und -kämpfer finden dort einen neuen Trainingsplatz.

Zum Festakt konnte Forstschuldirektor Wolfgang Hintsteiner neben Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger auch Pfarrer Clemens Grill, den Stadtforstchef Christian Wietrzyk sowie zahlreiche Forstschülerinnen und -schüler willkommen heißen. Von Seiten der Stadt zeigt man sich erfreut über die neue Schulinfrastruktur: „Die neue Halle macht den Lehrforst zukunftsfit und stärkt die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Stadtforst.“