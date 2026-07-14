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Rom
Netflix veröffentlicht Doku über Costa-Concordia-Unglück
14 Jahre nach dem Untergang des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia vor der Insel Giglio in der Toskana widmet Netflix dem Schiffsunglück eine neue Dokumentation. Der 87-minütige Film "Costa Concordia: Albtraum auf See" (Originaltitel: "Shipwrecked: Nightmare at Sea") des britischen Regisseurs James Rogan zeichnet die Ereignisse anhand bisher unveröffentlichter Archivaufnahmen, Handyvideos von Passagieren, Funkmitschnitten sowie Daten des Schiffsdatenschreibers nach.