Diese Täter ließen wirklich nichts zurück, was sich möglicherweise zu Geld machen lässt: Schmuck, teure Schuhe, einen Schranktresor, hochwertige Spirituosen, Kleidungsstücke, Handtaschen und Parfums nahmen die Unbekannten aus einer Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land. Dort, in einem Mehrparteienhaus, hatten sie zwischen 10. und 13. Juli gewaltsam die Wohnungstüre aufgebrochen und dann sämtliche Räume durchsucht. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Diebstahl
Einbrecher nahmen Parfums, Schnaps und teure Schuhe mit
Unbekannte stiegen am Wochenende in eine Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land ein. Neben Schmuck und einem Tresor ließen sie weitere Wertgegenstände mitgehen.