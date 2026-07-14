Diese Täter ließen wirklich nichts zurück, was sich möglicherweise zu Geld machen lässt: Schmuck, teure Schuhe, einen Schranktresor, hochwertige Spirituosen, Kleidungsstücke, Handtaschen und Parfums nahmen die Unbekannten aus einer Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land. Dort, in einem Mehrparteienhaus, hatten sie zwischen 10. und 13. Juli gewaltsam die Wohnungstüre aufgebrochen und dann sämtliche Räume durchsucht. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.