Monatelang soll ein 18-jähriger Kärntner von einem Mann (21) und einer Frau (20) erpresst worden sein. Die beiden sind verdächtigt, dem jungen Mann mehrfach angedroht zu haben, ihm und seiner Familie etwas anzutun. Sie erpressten ihn immer wieder und forderten Geld, um davon abzulassen.

Mehrmals kam es von April bis Mitte Juli zu Geldübergaben im Stadtgebiet von Klagenfurt. Außerdem überwies der 18-Jährige, der aus dem Bezirk Klagenfurt-Land stammt, den beiden Geld auf Bankkonten. Ihm entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Nach den von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordneten Vernehmungen wurde die 20-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Der 21-jährige Klagenfurter wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.