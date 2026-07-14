Es handelt sich um einen der schlimmsten Waldbrände im Großraum Paris seit Langem. Mehr als 1.300 Hektar des Waldes sind nach Behördenangaben mittlerweile abgebrannt. Rund tausend Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. 600 Feuerwehrleute waren an Ort und Stelle im Einsatz. Auch Löschflugzeuge wurden eingesetzt.

Frankreich erlebt derzeit die dritte Hitzewelle seit Beginn des Jahres, die in weiten Landesteilen die Böden und die Vegetation ausgetrocknet hat. Seit Jahresbeginn wurden bei Wald- und Flächenbränden bereits 32.000 Hektar Land zerstört, etwa doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Die Behörden nahmen bisher landesweit 59 Menschen in Gewahrsam, die im Verdacht stehen, die Feuer bewusst gelegt oder sie durch fahrlässiges Verhalten entfacht zu haben - etwa durch das Wegwerfen von Zigarettenkippen.

Wissenschafter gehen davon aus, dass Hitzewellen, die Waldbrände befördern, infolge des menschengemachten Klimawandels an Intensität und Häufigkeit zunehmen.