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Salzburg
Manfred Honeck: "Musik steht über politischen Differenzen"
Manfred Honeck hat derzeit einen prall gefüllten Terminkalender. Wie eigentlich immer. Schließlich hat sich der gebürtige Vorarlberger als einer der führenden Dirigenten unserer Tage etabliert. Und doch geht es selbst für die kalendarischen Verhältnisse des 67-Jährigen derzeit Schlag auf Schlag. Vor kurzem ist er als Chefdirigent des Pittsburgh Symphony Orchestra bis 2033 verlängert worden und wird dann mit 25 Jahren Amtszeit der längstdienende Chef des Orchesters sein.