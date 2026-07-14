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Wien/Österreich
93,5 Prozent der Autofahrenden schnallen Sicherheitsgurt an
Vor fünfzig Jahren - am 15. Juli 1976 - wurde in Österreich die Gurtenpflicht im Straßenverkehr eingeführt. Dass der Sicherheitsgurt im Auto Leben rettet, beweisen sowohl Crashtests als auch die Unfallstatistik. Die Anschnallquote beträgt 93,5 Prozent, wie sich bei der bisher letzten umfassenden Erhebung der Statistik Austria unter 20.160 Autofahrenden gezeigt hat. Bei Frauen liegt sie bei 96 Prozent, bei Männern mit 91,8 Prozent merklich darunter.