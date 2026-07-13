Die beiden österreichischen Alpinisten waren vom Gipfel der "Hinteren Schwärze" abgestiegen. Dabei querten die laut Exekutive gut ausgerüsteten Bergsteiger den "Marzellferner" als Zwei-Mann-Seilschaft. Auf rund 3.177 Metern Seehöhe überquerte zunächst der 51-Jährige die mit Schnee bedeckte Gletscherspalte. Als sein Kamerad diese überquerte, brach sie und der 53-Jährige stürzte in die Tiefe.

Nachdem der 51-Jährige seinen Begleiter halten hatte können, setzte er einen Notruf ab. Nach der Bergung des 53-Jährigen wurden beide Alpinisten zur Martin-Busch-Hütte gebracht. Im Einsatz standen zehn Bergretter aus Sölden, der Notarzthubschrauber "Martin 8", der Polizeihubschrauber "Libelle Vorarlberg" sowie ein Alpinpolizist.