Die 40-Jährige wurde am 26. Juni mit stark blutenden Wunden in ihrem Wohnhaus aufgefunden, sodass die Rettung alarmiert werden musste. Diese konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Aufgrund der Verletzungen wurde eine Obduktion angeordnet, die das ganze Ausmaß zu Tage brachte. In Befragungen gab der 50-Jährige sexuelle Handlungen zu, sprach aber von einem Unfall. Laut "Krone" soll auch Alkohol im Spiel gewesen sein. Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaftssprecherin aus Opferschutzgründen nicht bekannt geben.

Die nächste Haftverhandlung hätte am Freitag stattfinden sollen. Sie wurde jedoch nun auf Mittwoch vorgeschoben. Der 50-Jährige ist bisher unbescholten. Dem Mann droht im Falle einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von zehn bis zu 20 Jahren oder eine lebenslange Freiheitsstrafe.