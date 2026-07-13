In weiterer Folge lieferte sich der Angeklagte eine wilde, 160 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei, die bis nach Altlengbach (Bezirk St. Pölten) in Niederösterreich führte. Laut Anklage soll er auf der Fahrt immer wieder versucht haben, Streifenwagen von der Straße abzudrängen. Dadurch habe er neun Beamte sowie weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. An den Einsatzfahrzeugen entstand ein Schaden von mehr als 25.000 Euro. Den Vorfall mit dem Bauarbeiter wertet die Staatsanwaltschaft als versuchten Mord. Ein Urteil ist für Dienstagabend geplant.